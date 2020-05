Skradziony skuter policjanci odnaleźli w 50-metrowej studni głębinowej Data publikacji 01.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kraśniccy policjanci odzyskali skuter skradziony przed dwoma miesiącami jednej z mieszkanek powiatu. Jednoślad mundurowi odnaleźli na jednej z posesji w gminie Zakrzówek. Skuter ukryty był w studni głębinowej na głębokości niemal 50 metrów. Aby go wydobyć, konieczne było zaangażowanie specjalistycznej jednostki ratownictwa wysokościowego Straży Pożarnej z Lublina oraz strażaków z terenu powiatu kraśnickiego. Do sprawy kradzieży zatrzymany został 61-letni mieszkaniec gm. Zakrzówek. Ponadto podczas przeszukania jego posesji policjanci ujawnili broń palną oraz amunicję.

Do kradzieży skutera doszło na przełomie lutego i marca b.r. w jednej z miejscowości w gm. Zakrzówek. Złodziej pod osłoną nocy zabrał z posesji jednoślad należący do jednej z mieszkanek. Właścicielka wyceniła straty na ponad 1 tys. zł.

Po zgłoszeniu tego przestępstwa na policję, sprawą odnalezienia skutera zajęli się kraśniccy kryminalni. Efektem policyjnych ustaleń było przeprowadzenie przeszukania dwóch posesji na terenie gminy Zakrzówek. Na działce zamieszkiwanej przez 61 letniego mężczyznę policjanci ujawnili dwie jednostki broni palnej bez wymaganego przepisami zezwolenia, karabinek pneumatyczny, kilkadziesiąt zużytych łusek plastikowych, kilka nabojów, śruty i akcesoria, które zostaną poddane szczegółowej ekspertyzie przez biegłych.

Z kolei skradziony skuter mundurowi ujawnili na drugiej, tym razem niezamieszkałej posesji. Nietypowe było miejsce jego ukrycia, Jednoślad ukryty był na samym dnie 50 metrowej studni głębinowej nieużytkowanej od dłuższego czasu. Jak się okazało, sprawca wrzucił go tam po dokonaniu kradzieży. Aby wydobyć jednoślad na powierzchnię, konieczny był udział strażaków z powiatu kraśnickiego oraz specjalistycznej jednostki ratownictwa wysokościowego Straży Pożarnej w Lublinie.

Odzyskany skuter został zwrócony właścicielce. 61 latek został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Kraśniku. Wkrótce odpowie za kradzież oraz posiadanie broni bez wymaganego zezwolenia, za co kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 8.

