Zadbajmy o bezpieczny wypoczynek nad wodą Data publikacji 21.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Za kilka dni oficjalnie zaczynają się wakacje. Wysokie temperatury i słoneczna pogoda sprawia, że nad jeziorami nie brakuje miłośników wodnych kąpieli. Podczas weekendu nad jeziorem Piaseczno łęczyńscy funkcjonariusze pełnią patrol z wykorzystaniem łodzi motorowej. Policjanci apelują o rozwagę i nie wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu.

Podczas sezonu letniego młodzież i dzieci często spędzają wolne chwile nad wodą. Dla łęczyńskich policjantów to okres wzmożonych działań prewencyjnych i profilaktycznych wpisujących się z w ramy ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”. Od wczoraj nad jeziorem Piaseczno łęczyńscy policjanci pełnią patrol z wykorzystaniem łodzi motorowej. Zmierzając do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego na terenach rekreacyjnych, od 1 lipca do 31 sierpnia dodatkowo zostaną oddelegowani funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie, którzy będą wspierać działania łęczyńskich mundurowych. W sezonie letnim policjanci będą pełnić wzmożone patrole w rejonie akwenów wodnych oraz przypominać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą.

Osoby, które decydują się na wypoczynek nad jeziorem czy rzeką muszą pamiętać, że woda to żywioł, który nie wybacza i warto stosować się do poniższych zasad:

Pamiętajmy, że niestrzeżone kąpieliska niosą za sobą różne zagrożenia, przede wszystkim nie ma na nich ratownika, który w razie potrzeby udzieli nam pomocy. Nie pływajmy w jeziorze czy rzece pod wpływem alkoholu. Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych, bo może się to skończyć z poważnym urazem, a nawet śmiercią. Nie skaczmy do wody rozgrzani, wchodźmy do wody stopniowo unikając w ten sposób szoku termicznego. Dzieci powinny bawić się w wodzie pod odpowiedzialną opieką dorosłych, którzy ponoszą pełna odpowiedzialność za swoje pociechy. Nie przeceniaj swoich możliwości pływackich. Jeśli chcesz wypłynąć na głębszą wodę warto pomyśleć o stosownej asekuracji. Alarmuj wtedy, kiedy jest to konieczne!

Pamiętajmy, że jezioro czy basen, to nie tylko relaks, ale również szereg zagrożeń, dlatego nie zapominajmy o rozsądnym i odpowiedzialnym zachowaniu.

I.Z.