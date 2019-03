Tomaszów Lub.: Oszukał blisko 100 osób na kwotę przekraczającą 50 tys. zł Data publikacji 07.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Tomaszowscy policjanci zajmujący przestępczością gospodarczą, zatrzymali 24-latka, który ma na swoim koncie blisko 100 oszustw. Dodatkowo miał już wyrok skazujący i był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Wyrok skazujący i groźba odsiadki nie przeszkodziła mu w dalszej działalności przestępczej, z której zrobił sobie źródło dochodu.

Mężczyzna wystawiał w Internecie ogłoszenie, że ma do sprzedania telefon. Potencjalni klienci wysyłali pieniądze, ale towar nigdy do nich nie dotarł. W taki sposób oszukał on blisko 100 osób na kwotę przekraczającą 50 tys. zł. Wczoraj 24-latkowi został przedstawiony zarzut. Policja wystąpiła z wnioskiem o areszt dla oszusta. Dzisiaj mężczyzna zostanie przetransportowany do sądu, który zdecyduje o zastosowaniu tymczasowego aresztu. Za to przestępstwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Pomimo młodego wieku mężczyzna ma już na swoim koncie wyrok za oszustwo, w związku z którym był szukany w celu doprowadzenia do zakładu karnego. Wyrok skazujący i groźba odsiadki nie przeszkodziła mu w dalszej działalności przestępczej, z której zrobił sobie źródło dochodu.

A.L.