Radzyń Podl.: Rzecznik Praw Pacjenta dziękuje policjantom Data publikacji 12.10.2019 Na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie wpłynęły podziękowania dla funkcjonariuszy z radzyńskiej komendy od Rzecznika Praw Pacjenta. Podziękował on za profesjonalną pomoc policjantów udzieloną mężczyźnie, który nagle przewrócił się na ziemię tracąc przytomność. Dzięki natychmiast podjętej przez mundurowych resuscytacji, mężczyzna godzinę później odzyskał funkcje życiowe.

Do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wpłynęły podziękowania od Rzecznika Praw Pacjenta. Dziękuje on za wzorowo przeprowadzoną interwencję przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.

Do tego zdarzenia doszło 27 września br. Policjanci z drogówki: mł. asp. Jarosław Rychlik i st. sierż. Łukasz Łaskawski w miejscowości Bezwola Star Wieś zauważyli mężczyznę, który poruszał się pieszo prowadząc rower. W pewnym momencie dostrzegli, jak upada na pobocze drogi.

Funkcjonariusze natychmiast ruszyli mu na pomoc. Zastali go leżącego, twarzą zwróconą do ziemi. Okazało się, że jest nieprzytomny i nie oddycha. Policjanci natychmiast rozpoczęli resuscytacje krążeniowo-oddechową prowadząc ją przez kilkanaście minut do czas przyjazdu załogi karetki pogotowia. Następnie w trakcie prowadzonej wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego akcji ratowniczej,po około godzinie przywrócono mężczyźnie funkcje życiowe.

Z relacji będącego na miejscu zdarzenia lekarza wynikało, że przywrócenie funkcji życiowych u mężczyzny było możliwe tylko dzięki natychmiastowej akcji ratowniczej.

Jak pisze w przesłanym do szefa lubelskiego garnizonu Policji piśmie Rzecznik Praw Pacjenta, "... jest to kolejna wzorowa interwencja radzyńskiej Policji. Wyrazy podziekowania składam również przełozonym ww Funkcjonariuszy za kształtowanie dobrych wzorców. Dziękuję za służbę na rzecz obywateli zasługującą na słowa najwyższego uznania..."

P. M.