Ryki: Nowy rok rozpoczął od włamania. Do końca roku pozostanie w areszcie Data publikacji 04.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj O wielkim pechu może mówić 32-letni mieszkaniec powiatu ryckiego. W noworoczne popołudnie mężczyzna usiłował włamać się do budynku, jednak odgłos wybijanej szyby zaalarmował mieszkankę Ryk. Mimo, że zdołał uciec z miejsca, to już następnego dnia został zatrzymany przez policjantów ryckiej komendy. Jak się okazało mężczyzna był poszukiwany i najbliższy rok spędzi w areszcie.

W noworoczne popołudnie 32-letni mieszkaniec powiatu ryckiego usiłował włamać się do budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach. Odgłos wybijanej szyby zaalarmował 23-letnią mieszkankę Ryk, która wyciągnęła mężczyznę z okna i zadzwoniła na Policję. Sprawca nie czekając na przyjazd funkcjonariuszy uciekł z miejsca włamania. Mężczyzna nie cieszył się długo wolnością, gdyż już następnego dnia zatrzymali go funkcjonariusze ryckiej komendy. Za usiłowanie kradzieży z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Jak się okazało mężczyzna był poszukiwany i najbliższy rok spędzi w areszcie. Policjanci dziękują za czujność i obywatelską postawę mieszkance Ryk..

RW.